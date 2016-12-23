Завтра у Львові прощатимуться із загиблим в АТО Всеволодом Ратушним

Всеволод Валерійович Ратушний народився 30 вересня 1969 року у Львові. Навчався у Лісотехнічному інституті, на механічному факультеті. Строкову службу проходив з 1987 до 1989 р.
Призваний на військову службу за контрактом 30 березня цього року. Проходив службу у 24-й бригаді на посаді командира відділення. Загинув 20 грудня при виконанні бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції в районі Попасної.
У військового залишилась 70-річна мама.
Прощатимуться із Всеволодом Валерійовичем завтра об 11.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).
Чин похорону запланований на 12.00 – на Личаківському цвинтарі.
Вічная слава Герою.
Тетяна КОЗИРЄВА, Львів
Джерело: День