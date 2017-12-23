День народження імператора Японії побив рекорд

Біля Імператорського палацу в Японії зібралася рекордна кількість людей, які бажають привітати імператора Акіхіто з його 84-м днем народження.
Про це повідомляє AFP.
"Рекордна кількість людей зібралася біля Імператорського палацу Японії в суботу, щоб відсвяткувати 84-й день народження імператора Акіхіто", - йдеться у повідомленні.
Близько 45 900 осіб зібралися біля палацу, розмахуючи маленькими японськими прапорами і бажаючи імператору довгих років життя.
Така кількість присутніх на день народження імператора є рекордною за три десятиліття царювання Акіхіто.
Очікується, що імператор Японії Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року.
За законами Японії імператор може залишити престол тільки у разі своєї смерті, проте парламент країни ухвалив закон, який дозволяє Акіхіто зректися престолу через його стан здоров'я. Дія закону не поширюватиметься на подальших імператорів.
Наступником престолу стане 57-річний наслідний принц Нарухіто.