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Джон Локк, англійський філософ і письменник

Facebook дозволить відстежувати пости "фабрики тролів"

23 грудня, 2017 - 22:04
Фото: time.com

Facebook запустив інструмент, який дозволяє користувачам перевірити, чи стежили вони за постами, створеними "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".

Сторінка називається "Як я можу дізнатися, чи ставив я лайки або стежив за активністю облікових записів у Facebook або Instagram, створених Агентством інтернет-досліджень?".

Однак інструмент доступний не для всіх користувачів, пише "Новая газета".

У Facebook зазначили, що мають намір "захищати легітимність політичних дискусій у нашій спільноті і боротися проти іноземного втручання у вибори", тому вживають заходів для забезпечення додаткової прозорості та безпеки.

 
              
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