Facebook дозволить відстежувати пости "фабрики тролів"

23 грудня, 2017 - 22:04
Facebook запустив інструмент, який дозволяє користувачам перевірити, чи стежили вони за постами, створеними "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".
Сторінка називається "Як я можу дізнатися, чи ставив я лайки або стежив за активністю облікових записів у Facebook або Instagram, створених Агентством інтернет-досліджень?".
Однак інструмент доступний не для всіх користувачів, пише "Новая газета".
У Facebook зазначили, що мають намір "захищати легітимність політичних дискусій у нашій спільноті і боротися проти іноземного втручання у вибори", тому вживають заходів для забезпечення додаткової прозорості та безпеки.