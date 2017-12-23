Іспанський прем’єр-міністр готовий до співпраці із новим урядом Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Мариано Рахой заявив, що готовий вести діалог з новим урядом Каталонії, однак лише до того моменту, поки воно діє "в рамках закону", пише ЄП.

Як передає є El Pais, одночасно Рахой відхилив запрошення зустрітися з колишнім главою уряду Каталонії Карлесом Пучдемоном, який запропонував зустрітися у Брюселі.

Натомість Рахой готовий до переговорів із лідером партії-переможця виборів. "Людина, з якою потрібно сісти за переговори, це людина, яка виграла вибори", - заявив Рахой.

Одночасно іспанський урядовець визнає, що "радикалізація у каталонському суспільстві залишається дуже високою".

"На мій погляд, негативна оцінка результатів цих виборів полягає в тому, що ті з нас, хто хотів змін, не отримали достатньо місць для досягнення цієї мети", - додав Рахой.