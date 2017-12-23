Із Софії запускають регулярні авіарейси до Одеси

Болгарський національний перевізник - авіакомпанія Bulgaria Air - почне з 29 грудня регулярні рейси за маршрутом Софія-Одеса.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Болгарії Валерій Симеонов, що прибув спеціальним авіарейсом до міжнародного аеропорту "Одеса", передає Укрінформ.

"Нова повітряна лінія "Софія - Одеса" буде мати велике значення для зміцнення економічних зв'язків між Болгарією та Україною", - зазначив Симеонов, якого в аеропорту зустрічали народний депутат України Антон Кіссе та заступник голови Одеської облради Юрій Дімчогло.

На маршруті Софія - Одеса працюватимуть лайнери Embraer E190 місткістю 106 місць, рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - у п'ятницю та неділю.

Політ займе 1 годину 20 хвилин. Із Софії літак Bulgaria Air вирушатиме о 19 год. 05 хв. і прибуватиме до Одеси о 20 год. 30 хв. Вильоти у зворотному напрямку - 21 год. 20 хв.

Bulgaria Air – флагман цивільної авіації Болгарії, авіакомпанія має 10 літаків і виконує рейси до 26 міст Європи та світу.