Лондонський Біг-Бен запрацює на новорічні свята

Популярна туристична пам'ятка Біг-Бен у Лондоні, яка знаходилася на реконструкції, буде працювати на Різдво та Новий рік.

Про це повідомляє BBC.

"Великий дзвін, який знаходиться на Вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу, відновить свою роботу з 9 ранку 23 грудня до 13:00 1 січня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, годинник протягом наступник чотирьох років звучатиме лише з нагоди особливих днів. Це пов'язано з його реконструкцією. На постійній основі він відновить роботу лише у 2021 році, після завершення реставраційних робіт.

За словами хранителя Біг-Бена Стіва Джаггса, повернення пам'ятки дозволить йому зайняти центральне місце новорічних святкувань.