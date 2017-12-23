Маск показав машину, яка полетить на Марс під музику Боуї

Електромобіль Tesla Roadster буде поміщений в ракету, яка полетить на Марс, замість симулятора ваги.
Про це засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив в Instagram.
"Випробувальні польоти нових ракет зазвичай включають симулятори маси у вигляді бетонних або сталевих блоків. Це здавалося вкрай нудним. Звісно, щось нудне жахливе, особливо компанії, тому ми вирішили відправити щось незвичайне, що змусить нас відчути", - написав він.
A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit.
Маск повідомив, що корисним навантаженням стане червоний електромобіль Tesla Roadster, а щоб було ще цікавіше, в машині буде грати відома пісня британського музиканта Девіда Боуї з космічною назвою Space Oddity.
Як відомо, для польоту на Марс розробляється ракета-носій надважкого класу Falcon Heavy.
Перший запуск запланований на січень 2018.