Маск показав машину, яка полетить на Марс під музику Боуї

Електромобіль Tesla Roadster буде поміщений в ракету, яка полетить на Марс, замість симулятора ваги.

Про це засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив в Instagram.

"Випробувальні польоти нових ракет зазвичай включають симулятори маси у вигляді бетонних або сталевих блоків. Це здавалося вкрай нудним. Звісно, щось нудне жахливе, особливо компанії, тому ми вирішили відправити щось незвичайне, що змусить нас відчути", - написав він.

Маск повідомив, що корисним навантаженням стане червоний електромобіль Tesla Roadster, а щоб було ще цікавіше, в машині буде грати відома пісня британського музиканта Девіда Боуї з космічною назвою Space Oddity.

Як відомо, для польоту на Марс розробляється ракета-носій надважкого класу Falcon Heavy.

Перший запуск запланований на січень 2018.