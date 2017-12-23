МЗС Британії: Росія має припинити дестабілізацію європейських країн

Глава МЗС Британії Борис Джонсон під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим збирається сказати, що відносини між двома країнами не можуть повернутися в нормальне русло, поки Москва не припинить дестабілізувати ситуацію в Європі, в тому числі в Україні.

Про це повідомляється на сайті МЗС Британії, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час зустрічі з Лавровим Джонсон наголосить, що Британія буде і далі захищати свої інтереси та інтереси союзників на тлі ворожості між Росією і Заходом, яка є найвищою з часу закінчення холодної війни.

"Наші відносини з Росією не можуть розвиватися в нормальному режимі, доки РФ продовжує дестабілізувати європейські держави, в тому числі Україну", - заявив Джонсон.

Однак, за його словами, для міжнародної безпеки вкрай важливе двостороннє спілкування, оскільки наслідки непорозуміння можуть бути дуже серйозні.

Глава МЗС Британії наголосив, що його візит у Росію пройде в дуже важливий час, "коли нам необхідно працювати разом, щоб вирішити найбільш гострі світові проблеми".

Як зазначається, під час зустрічі з Лавровим Джонсон заохочуватиме співпрацю щодо спільних міжнародних викликів, включаючи збереження ядерної угоди з Іраном та північнокорейську загрозу.