На Філіппіни обрушився потужний тропічний шторм: загинули майже 90 людей, десятки пропали безвісти

Потужний тропічний шторм на Філіппінах спровокував повені, зсуви і забрав життя близько 90 осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення поліції і рятувальників.

64 людей зникли безвісти. У провінціях Філіппін працюють рятувальники.

За даними метеорологів, швидкість вітру досягає більше 80 кілометрів на годину.

Рятувальники також намагаються перевірити інформацію про те, що одне з фермерських селищ виявилося повністю похованим під обвалом. Про жертви поки не повідомляється.