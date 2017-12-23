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Джон Локк, англійський філософ і письменник

На Філіппіни обрушився потужний тропічний шторм: загинули майже 90 людей, десятки пропали безвісти

23 грудня, 2017 - 12:46
Фото Reuters

Потужний тропічний шторм на Філіппінах спровокував повені, зсуви і забрав життя близько 90 осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення поліції і рятувальників.

64 людей зникли безвісти. У провінціях Філіппін працюють рятувальники.

За даними метеорологів, швидкість вітру досягає більше 80 кілометрів на годину.

Рятувальники також намагаються перевірити інформацію про те, що одне з фермерських селищ виявилося повністю похованим під обвалом. Про жертви поки не повідомляється.

 

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