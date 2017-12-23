На Львівщині відкрилася унікальна виставка зброї різних часів

Учора, 22 грудня, в Золочівському замку, що в місті Золочів Львівської області, відкрилася виставка "Ukrania militarica". В її масштабній експозиції представлена зброя від часів скіфів і до теперішньої російсько-української війни.

Виставка налічує понад 300 унікальних експонатів. Тому до її створення долучилося ряд музеїв та громадських організацій - музей Шереметьєвих, львівська галерея мистецтв, музей історичного культурного надбання "Платар", колекція Євгена Гредунова, громадська кампанія "Пам'ять Нації", Національний корпус Львівщини та інші.

Виставка "Ukrania militarica" є першою в своєму роді експозицією, яка демонструє безперервність української воїнської традиції протягом тисячоліть, від часів скіфів і до сьогодення. Увесь цей час Україна стояла на зламі двох світів - Сходу та Заходу - але за понад дві тисячі років не просто не впала під натиском диких кочових орд зі Сходу, а, будучи єдиним щитом Європи, перемогла у цій боротьбі.

За словами організаторів виставки, відвідини експозиція є унікальним шансом відчути дух перемоги української зброї, відчути безперервність наших військових традицій і кров воїнів, яка тече в наших жилах - кров войовничих скіфів, сарматів, руських воїнів, козаків, а тепер ще й сучасних Героїв України, які борються з модерними дикими кочовиками на Сході. Саме ця експозиція демонструє, що за більш ніж дві тисячі років українці не поступилися ворогам, а до сьогодні хоробро захищають Європу від ворожих орд.

"Працюючи над підготовкою цієї виставки, ми пройнялись духом українського воїнства, українською військовою лицарською традицією. Це є наша особливість - ми не просто хлібороби, які годували Європу - ми Європу крім того й обороняли. І зараз ці експонати доводять, що ми й зараз захищаємо від напасті, що суне зі Сходу не лише нашу Батьківщину, а й цілу Європу, як і тисячі років тому", - сказав під час відкриття виставки боєць на псевдо Хоробрий.

Окрім власне самої зброї на виставці присутні ще багато інших цікавих експонатів. Зокрема є багато оригінальних старовинних прикрас із золота, срібла та бронзи. В залах є багато щитів та знамен, які використовували українські війська в різний період. Є також карти і печатки періоду УНР. Також відвідувачі зможуть побачити деякі елементи одягу воїнів.

Виставка "Ukrania militarica" триватиме рік, тож усі бажаючі мають вдосталь часу щоб оглянути її.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора