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На Львівщині відкрилася унікальна виставка зброї різних часів

23 грудня, 2017 - 15:57

Учора, 22 грудня, в Золочівському замку, що в місті Золочів Львівської області, відкрилася виставка "Ukrania militarica". В її масштабній експозиції представлена зброя від часів скіфів і до теперішньої російсько-української війни.

Виставка налічує понад 300 унікальних експонатів. Тому до її створення долучилося ряд музеїв та громадських організацій - музей Шереметьєвих, львівська галерея мистецтв, музей історичного культурного надбання "Платар", колекція Євгена Гредунова, громадська кампанія "Пам'ять Нації", Національний корпус Львівщини та інші.

Виставка "Ukrania militarica" є першою в своєму роді експозицією, яка демонструє безперервність української воїнської традиції протягом тисячоліть, від часів скіфів і до сьогодення. Увесь цей час Україна стояла на зламі двох світів - Сходу та Заходу - але за понад дві тисячі років не просто не впала під натиском диких кочових орд зі Сходу, а, будучи єдиним щитом Європи, перемогла у цій боротьбі.

За словами організаторів виставки, відвідини експозиція є унікальним шансом відчути дух перемоги української зброї, відчути безперервність наших військових традицій і кров воїнів, яка тече в наших жилах - кров войовничих скіфів, сарматів, руських воїнів, козаків, а тепер ще й сучасних Героїв України, які борються з модерними дикими кочовиками на Сході. Саме ця експозиція демонструє, що за більш ніж дві тисячі років українці не поступилися ворогам, а до сьогодні хоробро захищають Європу від ворожих орд.

"Працюючи над підготовкою цієї виставки, ми пройнялись духом українського воїнства, українською військовою лицарською традицією. Це є наша особливість - ми не просто хлібороби, які годували Європу - ми Європу крім того й обороняли. І зараз ці експонати доводять, що ми й зараз захищаємо від напасті, що суне зі Сходу не лише нашу Батьківщину, а й цілу Європу, як і тисячі років тому", - сказав під час відкриття виставки боєць на псевдо Хоробрий.

Окрім власне самої зброї на виставці присутні ще багато інших цікавих експонатів. Зокрема є багато оригінальних старовинних прикрас із золота, срібла та бронзи. В залах є багато щитів та знамен, які використовували українські війська в різний період. Є також карти і печатки періоду УНР. Також відвідувачі зможуть побачити деякі елементи одягу воїнів.

Виставка "Ukrania militarica" триватиме рік, тож усі бажаючі мають вдосталь часу щоб оглянути її.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора

Джерело: День
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