Населення Землі до Нового року досягне майже 7,6 мільярда

На початок 2018 року населення Землі перевищить 7 млрд 591,5 млн осіб.

Такі дані містяться в прогнозі фонду "Населення Землі", штаб-квартира якого знаходиться в німецькому місті Ганновері, повідомляє DW.

"До січня наступного року на нашій планеті житиме 7 млрд 591 млн 541 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, порівняно з показником річної давнини, чисельність жителів Землі збільшиться приблизно на 83 млн осіб.

За даними фонду, приріст населення на планеті становить у середньому 2,6 людини на секунду. Найшвидшими темпами він йде в Африці - експерти вважають, що до 2050 року на континенті житиме 2,5 млрд осіб.

У зв'язку з цим вони радять активніше реалізовувати освітні програми, щоб уникнути небажаних вагітностей.