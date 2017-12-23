Німеччина і Франція закликають повернути представників Росії до СЦКК

Німеччина і Франція закликали повернути російських офіцерів до Спільного центру з контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У спільній заяві, підписаній канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном 23 грудня, також є заклик... щодо припинення порушень режиму тиші, оскільки немає альтернативи винятково мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що російські представники СЦКК залишать Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

У МЗС України назвали вихід Росії з СЦКК провокацією, яка значно підриває Мінські домовленості.