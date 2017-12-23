Окупанти з 1 січня штрафуватимуть кримчан за українські автономери

Окупанти штрафуватимуть з 1 січня 2018 року кримчан, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Кінцевий термін для переоформлення транспортного засобу на законних підставах – до 1 січня 2018 року. У людей, які мають транспортні засоби з проблемними питаннями, мало часу для вирішення цього питання", - заявив начальник підконтрольного Росії кримського управління ДАІ Анатолій Борисенко.

Він уточнив, що йдеться про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням, або куплені в кредит або лізинг.

У 2016 році понад двісті кримських автомобілістів тимчасово позбавили водійських прав за керування транспортним засобом з українськими номерами.

У кримській митній службі, підконтрольній Кремлю, заявили, що машини з українськими номерами серії АК і СН на території півострова вважаються іноземними. Через це в'їзд до Криму для автомобілів з українською реєстрацією, що належать кримчанам, стає платним.