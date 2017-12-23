Переселенцям можуть дозволити отримувати субсидії без договору про оренду

Кабмін може дозволити надавати субсидії переселенцям за місцем перебування, незалежно від наявності договору про оренду житла.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що ми, можливо, підемо на те, щоб без реєстрації, без договору, за статусом внутрішнього переселенця, якщо людина проживає за цією адресою, давати їй субсидію", - зазначив Рева.

Він додав, що уряд має намір внести зміни до порядку призначення субсидій у квітні 2018 року.