Поліція: Інтерпол скасував розшуковий циркуляр росіян щодо Яценюка

Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол скасувала розшуковий циркуляр Росії щодо лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка.

Про це повідомили на сайті Нацполіції України.

"При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ - необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, екс-прем'єра України, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі у Женеві за запитом РФ.

"За 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту", - зазначила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

У 2015 році глава СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт екс-прем'єра України.

У вересні 2017 року росіяни звинуватили Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.