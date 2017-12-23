Порошенко і Меркель обговорили, як відновити роботу СЦКК

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Лідери України та Німеччини висловили жаль з приводу рішення Росії про одностороннє виведення її представників зі складу Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі. Вони також обговорили кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови сторони висловили серйозне занепокоєння через ескалацію Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема зростаючою кількістю обстрілів військових позицій і цивільних населених пунктів.

"Петро Порошенко та Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами", - зазначає прес-служба президента.

Крім того, лідери України та Німеччини наголосили на важливості виконання рішень, які допоможуть звільнити українських заручників до кінця року.