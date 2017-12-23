Порошенко назвав американську зброю для України щепленням від агресії РФ

Президент Петро Порошенко вітає рішення США про надання Україні оборонної зброї і вважає його гідною відповіддю на продовження окупації української території.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Як і домовлялися з Президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США”, - зазначив Порошенко.

За словами глави держави, це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час його вчорашньої розмови з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

“Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю”, - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських бійців та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. “Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії”, - додав Порошенко.

Нагадаємо, Державний департамент США підтвердив, що Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості" для боротьби української сторони із підтримуваними Росією бойовиками.