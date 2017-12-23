Порошенко вніс в Раду законопроект про Антикорупційний суд

У Верховній Раді зареєстрований законопроект президента Петра Порошенка про Антикорупційний суд.

Згідно з повідомленням на сайті парламенту, законопроект був зареєстрований 22 грудня. Він внесений президентом як невідкладний.

Текст законопроекту на сайті Ради відсутній.

Напередодні Верховна Рада відкликала законопроект про антикорупційний суд, авторами якого є народні депутати.

10 жовтня Венеціанська комісія порекомендувала президенту Порошенку внести свій законопроект в Раду про створення окремого суду, який буде займатися справами корупціонерів.