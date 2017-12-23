Проросійський Земан залишається лідером президентських виборів у Чехії

За чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 32% виборців, тоді як за його головного опонента, екс-президента Академії Наук Єжи Драгоша - 21,5%, пише ЄП.

Як повідомляють Hospodářské noviny, за місяць симпатії чехів мало змінилися.

Загалом у президентських виборах планують прийняти участь 69% відсотків громадян країни, що мають право голосу.

На третьому місті композитор Міхал Горачек із підтримкою на рівні 10,5 %. відсотка. Підтримка решти кандидатів не перевищує 4%.

CVVM провела огляд з 2 по 17 грудня. У ньому взяли участь 1049 мешканців Чехії у віці понад 15 років.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Чехії пройде 12 і 13 січня. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні буде проведено другий тур.