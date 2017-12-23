Санкції проти КНДР ефективні, коли їх дотримуються всі, - Єльченко

Санкції проти Північної Кореї, які запроваджуються резолюціями Ради безпеки ООН, здатні змінити безрозсудну і провокаційну поведінку режиму в Пхеньяні тільки в разі повного дотримання всіма державами-членами Ради.

Таку позицію висловив у п'ятницю після успішного голосування РБ за нові санкції проти КНДР Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Я хотів би ще раз підкреслити ключове значення повного і всеосяжного виконання резолюції усіма державами-членами Ради щодо КНДР. Спільні дії необхідні для того, щоб змінити безрозсудну поведінку Пхеньяна", - заявив глава української місії.

Він наголосив, що "консолідована і безкомпромісна позиція на глобальному рівні має вирішальне значення для виключення ризику подальших провокацій і збереження режиму ядерного нерозповсюдження в цілому".

Нова резолюція, за словами українського дипломата, не тільки зміцнює існуючий режим санкцій, "вона чітко доводить, що Рада зберігає єдність і рішучість у своїй відповіді на зростаючу ядерну загрозу на Корейському півострові".

Як зазначається, ця резолюція також підтверджує відкритість Радбезу ООН для діалогу в межах мирного та дипломатичного врегулювання ситуації в регіоні та намір звести до мінімуму вплив на північнокорейське населення.

"Ми вважаємо, що наш сигнал сьогодні буде почуто північнокорейським керівництвом", - зазначив Єльченко.