SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

Приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next. Про це повідомляється на сайті SpaceX, який вів трансляцію запуску.

Запуск здійснено з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Доставлені на орбіту 10 супутників зв'язку є четвертим набором з 75 супутників, які будуть запущені для глобального комплексу зв'язку Iridium Next.

Перша ступінь ракети вже використовувалася при запуску в червні 2017 року і успішно поверталася на Землю. В цей раз SpaceX не буде її відновлювати.

Між тим, користувачі соцмереж поширюють вражаючі відео польоту ракети.