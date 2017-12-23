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США нададуть Україні оборонне озброєння, - Держдеп

23 грудня, 2017 - 09:14
Фото Reuters

Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає Reuters.

Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни, говориться в повідомленні.

"Допомога США носить виключно оборонний характер, і, як ми завжди говорили, Україна є суверенною країною і має право захищатися", - йдеться в заяві департаменту.

У заяві сказано, що рішення є частиною зусиль США, щоб допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію". У Держдепі не уточнили про яку саме зброю йдеться.

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