США остаточно визначилися щодо зброї для України, - Чалий

Сполучені Штати визначилися, що Україна має право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних.

Про це після повідомлень про те, до США нададуть Україні "посилені оборонні можливості", заявив посол України у США Валерій Чалий.

"Наші стратегічні партнери - США - остаточно визначилися: Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. Це - справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру. Слабкість провокує агресора. Сила - його стримує і примушує до миру", - зазначив дипломат.

Він додав, що таке рішення Сполучених Штатів матиме "довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі".