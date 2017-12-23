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США остаточно визначилися щодо зброї для України, - Чалий

23 грудня, 2017 - 13:32
Фото з архіву "Дня"

Сполучені Штати визначилися, що Україна має право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. 

Про це після повідомлень про те, до США нададуть Україні "посилені оборонні можливості", заявив посол України у США Валерій Чалий. 

"Наші стратегічні партнери - США - остаточно визначилися: Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. Це - справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру. Слабкість провокує агресора. Сила - його стримує і примушує до миру", - зазначив дипломат.

Він додав, що таке рішення Сполучених Штатів матиме "довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі". 

Джерело: День
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