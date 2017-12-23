Субмарини РФ максимально активізувалися з часів холодної війни, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння зростанням активності російських підводних човнів у Середземному морі та в Атлантичному океані.

Про це йдеться у матеріалі на сайті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), повідомляє DW.

"Росія масивно інвестувала у свій флот, зокрема у підводні човни. З 2014 року вони випустили 13 нових субмарин. Активність російських субмарин нині на найвищому рівні з часів холодної війни", - цитує видання слова генсека НАТО.

Столтенберг наголосив, що Альянсу потрібні безпечні морські шляхи, щоб бути спроможним транспортувати війська та обладнання. У зв'язку з цим він сказав про плани створення командного штабу НАТО, що відповідатиме за діяльність Альянсу в Атлантиці, а також за логістику в Європі, що має гарантувати транспортування персоналу та матеріалів у разі ескалації конфлікту з Росією. Рішення про організацію та розташування структур мають ухвалити в 2018 році, йдеться на сайті FAZ. За словами Столтенберга, після завершення "холодної війни" в НАТО послабилася здатність у сфері протидії підводним човнам, відбувалося менше відповідних навчань.

Як зазначається на сайті FAZ, Столтенберг одночасно розмовляв з журналістами видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Washington Post і Financial Times.

Водночас видання Washington Post відзначає, що російські субмарини перебувають близько до важливих кабелів передачі даних на дні океану між Північною Америкою та Європою. Командувач підводного флоту НАТО Ендрю Леннон повідомив, що російський флот може мати можливість "під'єднатися до життєво важливих інформаційних каналів". "Росія явно зацікавлена в підводній інфраструктурі НАТО...", - цитує Леннона Washington Post.