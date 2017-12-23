Трамп має намір схвалити поставку в Україну протитанкових ракет

Президент США Дональд Трамп збирається схвалити план поставок протитанкових ракет в Україні, повідомляє телеканал ABC News з посиланням на кілька джерел в Держдепартаменті.

За інформацією джерел, мова йде про постачання 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок на суму 47 млн. доларів США.

Якщо президент офіційно дасть добро на поставки, план буде представлений Конгресу на розгляд протягом 30 днів і після переданий до Держдепартаменту, повідомляє телеканал.

"Поставки протитанкових ракет, в тому числі можливо і американської системи Javelin, ймовірно, могли б спровокувати жорстку реакцію з боку Росії, яка може загрожувати підривом закликів президента Трампа до більш хороших відносин з Москвою", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу прес-секретар Ради національної безпеки Марк Раймонд заявив телеканалу, що США "нині оголошувати нічого".