У Києві обговорювали геополітичні тренди в пострадянських країнах Східної Європи

22 грудня в Києві відбулася міжнародна конференція «Актуальні геополітичні тренди в пострадянських країнах Східної Європи: генерація нових думок», організована Фондом громадської дипломатії.

Захід приурочений до 100-річчя української дипломатії. В обговоренні ключових тенденцій політичних процесів в Україні й східноєвропейському регіоні взяли участь генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, екс-керівник Громадського руху «Чесно» Андрій Круглашов, виконавчий директор «The European Union Informational Center» Олексій Чудінов (РФ), науковий співробітник Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Дмитро Голубничий (Республіка Білорусь) та член національного бюро Демократичної молоді (Демократичної партії Молдови) Ігор Гірля (Республіка Молдова), а також представники академічного та студентського складу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т. Шевченка.

На початку заходу студентка вишу Тетяна Пуля коротко охарактеризувала основні віхи розвитку української дипломатії. Олександр Мартиненко, прогнозуючи майбутнє, зазначив, що не дуже заздрить людині, котра стане президентом після Петра Порошенка, адже їй доведеться протистояти багатьом викликам – як внутрішнім, так і міжнародним. «Україна однозначно буде унітарною державою із єдиною державною мовою, тому що така думка людей», – зазначає експерт. Крім того, Олександр Владленович побажав, щоб у майбутньому присутні представляли країни, які живуть у гармонії як у себе в державі, так і з сусідами.

Представники зарубіжжя оцінили дії своїх держав щодо військового конфлікту в Україні. Експерт з Мінська Дмитро Голубничий зазначив, що Білорусь намагається відмежуватися від військової ескалації на Донбасі та стати над цими процесами.

Гість із РФ Олексій Чудінов заявив, що не потрібно думати, що росіяни ненавидять українців, адже ескалація відносин – це радше рішення російської влади, аніж її населення.

Окрім того, учасники конференції обговорили перспективи Української держави в зовнішній політиці.

Євген Касап, фото автора