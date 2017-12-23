У Львові представили спільну виставку Богдана Рожака та Степана Голінчака

В експозиції, що її розгорнуто у Палаці мистецтв, – живопис, кераміка і скульптура авторства викладачів Української академії друкарства. Богдан Рожак працює на кафедрі станкової графіки, Степан Голінчак – на кафедрі графічного дизайну та мистецтва книги.

«Представлений на виставці живописний доробок Богдана Рожака, що репрезентує творчість художника упродовж останніх двох років, відображає процес його невпинних творчих пошуків, – розповідає мистецтвознавець Ксенія Литвиненко. – Маючи великий досвід у царині сакрального малярства, мистець має здатність проникливо заглиблюватися у, здавалося б, буденні теми, щоденні образи. Романтичний декоративізм його жіночих образів, пейзажів, натюрмортів підкреслено дзвінкими кольорами, продуманими формами, чітко виваженими лініями. Гармонійні, вишукані кольорові поєднання, тонкі нюансні зіставлення відтінків – усе це дає змогу подивитись на світ через призму позитивного світосприйняття, характерного для світобачення художника». Мистецтвознавець додає, що кожен образ Богдана Рожака є окремим зрізом реальності, фрагментом цілісної картини світу, яка в уяві художника є зітканою з абстрактних предметних форм. Мотиви свята, прогулянки, вечірнього танго, попри свій життєствердний характер, у трактуванні художника постають не підкреслено помпезними – вони сповнені виняткової ліричної інтимності, формують атмосферу затишку, залишають простір для роздумів.

Колір у живописних полотнах Рожака бринить, вібрує, звучить. Саме кольором він моделює форми, налаштовує на відповідний настрій, наспівує візуальні мелодії… Мабуть, тому його картини викликають асоціації з короткими інструментальними музичними етюдами, якими варто насолоджуватися у тиші та затишку, дослухаючись до найтонших вібрацій власної душі.

Однією із найприкметніших ознак творчого доробку старшого викладача кафедри графічного дизайну і мистецтва книги Української академії друкарства Степана Голінчака, на думку мистецтвознавця Володимира Стасенка, є «присутність землі – теплої, насиченої прадавніми запахами та живлющими соками, з яких черпали наснагу десятки поколінь предків».

Серія робіт живописця «Стара Бойківщина» – це сага знаковим елементам малої Батьківщини митця – високим горам, суворості горян, стрімким смерекам та духмяним копицям сіна. Бо Степан Голінчак народився у гірському селі Хитар на Сколівщині і його завжди тягне душею до джерел – легенд і звичаїв рідних Карпат.

Випускник Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва (тепер – Львівська академія мистецтв), учень Романа Сельського і Данила Довбушинського, Степан Голінчак тривалий час займався монументальним мистецтвом, виконав десятки декоративних панно, садово-паркових та інтер’єрних композицій. Але це – лише частина творчого єства художника. Значущою його складовою є малярство. «Мазок за мазком художник розгортає власне розуміння таїни життя, зокрема в образі одного із знакових свят – Різдва, – говорить Володимир Стасенко. – Як справжній філософ, він не дає однозначного трактування сцени чи мотиву. В кожній композиції прочитуємо складне переплетення думок та емоцій. Глядач може спостерігати народження надії у неприязну грудневу пору року, відчути, що саме перед світанком тіні стають найглибшими та найгустішими. Водночас загострюється і передчуття справжнього свята. Вертеп. Це і свято, і театр, і містифікація. Лагідна усмішка та сарказм. Людина органічна, чиста та піднесена, або ж штучна, театральна та дволика. І кожному з глядачів Степан Голінчак пропонує обрати власну життєву позицію та нове трактування житейських реалій»... З творами Степана Голінчака можна помандрувати до гір, що скрутилися завісою, нагадуючи складки орнаментованої тканини, можна торкнутися наївних, а водночас монументальних дерев, вік яких становить не одне людське життя. Або ж зануритися у холодну глибінь моря, що лякає своєю глибиною чи пестить лагідними дотиками ніжних хвиль…

Спільну виставку Богдана Рожака та Степана Голінчака у львівському Палаці мистецтв представили учора. Отже, всі охочі за бажання встигнуть відчути атмосферу затишку і душевного комфорту, що їх створили художники своїми навдивовижу теплими творами.

Приємного перегляду!

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.