У Львові пропонували альтернативу живим ялинкам

Учора Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр провів традиційну (24-й рік поспіль) акцію «Збережемо життя ялинці», під час якої учні місцевих шкіл запропонували безліч творчих альтернатив хвойним деревам, щоби зберегти їм життя.

Мета щорічної акції – донести до містян напередодні новорічних та різдвяних свят важливість проблеми збереження ялинок, допомогти навчитися бути уважними до світу, що оточує їх, побачити в ньому те, що вимагає любові та захисту, запропонувати альтернативу живій ялинці, зробивши добру справу для природи і при цьому не відмовившись від традиції прикрашати оселю ялинкою.

Солома, шкірки від цитрусових, морські ракушки, папір, картон, намистини, ялинкові прикраси, шишки, волоські горіхи, кольорові дроти, мотузки, серветки, клаптики тканини, сітки для прикрашання букетів… – ось неповний перелік матеріалів, з яких, як виявляється, можна виготовити новорічне деревце. Було б бажання! Організатори заходу навіть говорять про те, що й професійним дизайнерам є чого повчитись у юних майстрів, адже оригінальність та незвичний підхід до справи неабияк дивує, в чому могли переконатися і львів'яни, і численні гості міста, котрі залюбки роздивлялися різдвяно-новорічні фантазії учасників проекту «Збережемо життя ялинці».

Найцікавіші роботи представили на виставці просто неба – біля входу до будівлі ратуші. Творчі вправляння школярів оцінювали за номінаціями «Різдвяна інсталяція», «Стилізована ялинка», «Новорічне аранжування», «Новорічний топіарій».

Роботи учнів оцінюватиме компетентне журі, до складу якого увійдуть представники ЛМДЕНЦ, Інституту екології Карпат НАН України, управління екології та благоустрою Львівської міської ради. Також буде відзначено роботу, яка найбільше сподобалася глядачам. А проголосувати міг кожен перехожий, себто – відвідувач виставки.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надали у Львівській міській раді.