У Львові вшанували пам'ять Василя Біласа та Дмитра Данилишина

Сьогодні, 23 грудня, на Львівщині відбулася низка заходів з присвятою активним діячам ОУН, боївкарям Василеві Біласу та Дмитрові Данилишину.

Зокрема, на фасаді колишньої тюрми «Бригідки», що на вул. Городоцькій, де 85 років тому молодих (21 і 25 років) націоналістів стратили, представники міської та обласної гілок влади з участю громадських активістів відкрили меморіальну таблицю борцям за волю України.

Василь Білас (17.09.1911– 23.12.1932) кілька разів був суджений за участь у «Пласті». Належав до Пластового куреня імені Івана Богуна у Дрогобичі. Відомий діяч ОУН, член Дрогобицької бойової групи.

Дмитро Данилишин (2.04.1907 – 23.12.1932) належав до Пластового куреня імені Івана Богуна у Дрогобичі. Відомий діяч ОУН, член Дрогобицької бойової групи ОУН.

Захід на Городоцькій розпочали із виконання Державного Гімну України. Святі отці скропили дошку. Опісля присутні на події поклали до меморіальної таблиці квіти.

«Пам’ятаючи про подвиг цих двох молодих людей, повинні зробити для себе кілька висновків. По-перше, незалежно від розвитку історії, мусимо сподіватися тільки на власні сили, тому що союзників у боротьбі за волю буде багато, але в цьому світі поважають сильних і тих, що одержимі спільною ідеєю. По-друге, маємо розуміти, що освіта, переконання, виховання – це речі, без яких не обійдемось. По-третє, тільки у разі, якщо кожен з нас на своєму місці зробить усе, що від нього залежить, отримаємо суверенну, сильну, незалежну Україну. То ж до спільної, важкої і результативної роботи у пам'ять про героїв Василя Біласа і Дмитра Данилишина», – зазначив на віче голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Трохи згодом відбувся молебень і на Янівському кладовищі – на меморіалі Українських січових стрільців, де поховані Білас та Данилишин.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото «Дню» надали у прес-службі ЛОДА.

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