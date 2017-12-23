Україні катастрофічно бракує вакцин від поліомієліту, - МОЗ

В Україні "майже немає" убитої вакцини від поліомієліту, необхідної для проведення перших двох щеплень.

За правилами, для лікування поліомієліту перші дві дози вводяться убитою вакциною, але оскільки вона не робить сильного імунітету, далі проводиться закріплення живою вакциною, повідомила в інтерв'ю "Главкому" головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.

Вона уточнила, що в Україні наразі достатня кількість живої вакцини, але немає убитої.

"Ми фактично не можемо вакцинувати дітей від поліомієліту", - наголосила Голубовська.

Лікарка пояснила, що робити перше щеплення живою вакциною не можна, бо вона викликає вакциноасоційований поліомієліт, від цієї методики відмовилися у всьому світі.