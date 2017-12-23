Українська діаспора подякувала ООН за підтримку резолюції по Криму

Українська діаспора висловила подяку ООН за підтримку резолюції по Криму і закликала всі держави-члени приєднатися до неї.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, пише Укрінформ.

Він також закликає держави, які утрималися, приєднатися до підтримки цього призову щодо захисту основних прав громадян, які страждають від окупанта.

Нагадаємо, 14 грудня в Генеральній асамблеї ООН 71 країна підтримала оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму. Одним з головних вимог цієї резолюції є вимога до Росії скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.