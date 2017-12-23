В Україні запроваджується кадастр поверхневих водних об'єктів

У Державному агентстві водних ресурсів 21 грудня 2017 року презентовано геопортал «Водні ресурси України», який містить сучасні атрибути дев'яти районів річкових басейнів.

Про це повідомляє прес-центр Держводагентства.

"Геопортал відкриває нові практичні можливості, зокрема, він містить сучасні атрибути дев'яти районів річкових басейнів", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформаційна система працює у тестовому режимі. Тому громадськість, науковці можуть долучатися до її активного тестування.

За словами голови Державного агентства водних ресурсів України Овчаренко, геопортал «Водні ресурси України» - результат грунтовної роботи багатьох інституцій, зокрема проекту ЄС APENA, провідних експертів водогосподарського напрямку Мінприроди, Держгеокадастру, народних депутатів України, Секретаріату Комітету екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України, науковців та безпосередньо водогосподарських організацій Держводагентства.