За добу бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, 1 боєць ЗСУ загинув, - штаб

Минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця ЗСУ, один отримав бойову травму і один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по позиціях ЗСУ на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя.

"У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь", - повідомили військові.