Армія Іраку ввійшла до західної частини Мосула

Елітні спецпідрозділи іракської армії, які ведуть боротьбу з терористами "Ісламської держави" (ІД), вперше з початку операції зі звільнення Мосула від ісламістів увійшли до житлових кварталів у західній частині міста.

Як повідомив представник командування антитерористичного підрозділу іракської армії агентству AFP, після захоплення напередодні, 23 лютого, аеропорту Мосула та військової бази Газлані поряд з ним сили спецпризначення розпочали атаку на житлові квартали району Ель-Маамун у західній частині Мосула.

Іракські війська розпочали операцію зі звільнення західної частини Мосула від бойовиків ІД 19 лютого. Місто розділене річкою Тигр на фактично дві рівні частини. Східна частина Мосула була повністю звільнена від ісламістів у січні 2017 року.

Операція зі звільнення Мосула від ІД триває з середини жовтня 2016 року. Захоплений ІД у 2014 році Мосул - останнє велике місто в Іраку, яке залишилося під контролем ісламістів.

Нагадаємо, парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.