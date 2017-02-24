Аватаром Google у Instagram стала робота українських майстрів

У офіційного Instagram-аккаунта компанії Google змінився аватар - тепер на ньому буква G, викладена рослинами-суккулентами в незвичайних бетонних кашпо.

Однак мало хто знає, що ця робота створена українцями. Про це пише ain.

Кашпо змоделювали за допомогою техніки параметричних обчислень в українській архітектурно-виробничій компанії Plitos, яка спеціалізується на параметричному/обчислювальному дизайні і архітектурі.

А рослини в незвичайні горщики висадила Анна Пащенко, засновниця бренду Roslynka, який спеціалізується на рослинах-сукулентах і стабілізованих мохах.

Цього разу майстрам з Plitos прийшла ідея викласти з готових виробів композицію у формі літери G і опублікувати фото в інтернеті. Також команда зняла процес створення "Великої G" на відео і опублікували його в Instagram з хештегом #google і #SuperG, де її і помітили співробітники міжнародної компанії.

Представники Google написали Анні приватне повідомлення в Instagram.

"Вони сказали, що їм дуже сподобалося і попросили надіслати кілька фотографій", - розповіла Пащенко. Подальшу комунікацію вели через email. Через приблизно тиждень буква влаштувалася в офіційному акаунті Google, а ще SuperG від українців стала його аватаром.

У свою чергу, публікація зібрала майже 50 тисяч лайків і 200 коментарів за два дні. Користувачі з усього світу захопилися роботою українців, а деякі цікавилися, де можна купити такий горщик.