Благодійною виставкою-продажем збирають кошти на лікування лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка

Учора, 23 лютого, у львівському Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького розпочалася благодійна виставка-продаж на лікування директора коледжу ім. І. Труша Василя Отковича. Відомому мистецтвознавцю діагностували онкологічну недугу. Зараз він проходить черговий етап лікування, який потребує значних коштів. Виставкою-продажем відомі львівські митці намагаються допомогти йому.

На виставці представлені не тільки картини, а й скульптури, вироби із скла та вишиванки. Загалом до цього своїми творами долучилися такі відомі львівські митці, як - А. Бокотей, В. Одрехівський, Л. Медвідь, М. Шимчук, І. Франк, М. Откович, М. Демцю та інші.

Виставка продаж триватиме до 5 березня.

Окрім того кошти на лікування Василя Отковича також можна перерахувати на рахунок його брата – Мирослава Отковича. Реквізити для допомоги: картка Приватбанку 4731217107421875 (Мирослав Петрович Откович).

Довідка. Василь Откович – кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член СХ України. Знаний в Україні дослідник народного іконопису, автор монографій, альбомів, наукових каталогів, численних публікацій, присвячених питанням давнього і сучасного мистецтва, а також проблемам музейної справи та мистецької освіти.

Тридцять років присвятив музейній галузі в Україні. Зокрема, упродовж 1990–1994 рр. очолював Музей етнографії та художнього промислу НАНУ, у 1994–2001 рр. – директор Національного музею у Львові. У 2001–2002 рр. обіймав посаду начальника управління культури Львівської облдержадміністрації. З 2003 р. – директор Львівського коледжу декоративного й ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. 2004 р. завідував кафедрою візантології Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2005 р. перебуває на посаді в.о. професора Львівської національної академії мистецтв.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів. Фото автора