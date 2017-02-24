До 2019 року ЄС не прийме нових членів, - Юнкер

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив прийняття до Євросоюзу нових членів, принаймні, до закінчення свого мандата в 2019 році.

Про це він заявив у середу на конференції в Лувенського католицького університету (Бельгія), відповідаючи на запитання студентів.

"Не буде нових членів до 2019 року, коли я піду (з цієї посади, - ред.)... Жодна з країн-кандидатів не відповідає копенгагенським критеріям (необхідним для вступу в союз, - ред.). Але, безсумнівно, у майбутньому розширення будуть", - заявив глава Єврокомісії, додавши, що говорив це ще в 2014 році, коли вступив на посаду.

Він нагадав, що тривають переговори з західнобалканськими країнами, з якими ЄС вже обіцяв "європейську перспективу", в минулому році відкрито нові статті переговорів з Туреччиною, яка, на його думку, зараз все більше віддаляється від Європи. Також тривають переговори між кіпрськими громадами про об'єднання острова.

"Але я не бачу, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року", - сказав він.

Як відомо, кандидатами на вступ у Європейський Союз є Албанія, Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія.

Нагадаємо, вчора Юнкер заявив, що ЄС не хоче, щоб Brexit призвів до появи фіксованого прикордонного контролю між Ірландією і контрольованою Британією Північною Ірландією.