Ердоган припускає проведення референдуму щодо смертної кари

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може провести новий референдум з питання відновлення смертної кари.

Про це пише Turkish Minute.

"Вимога (громадськості. – Ред.) відновити смертну кару буде представлена на розгляду парламенту.

Я хочу, аби парламент схвалив її, та я отримав би можливість її затвердити. Але є проблема, вона вимагає конституційної поправки ... Якщо буде необхідно, ми можемо провести новий референдум з цього питання", – заявив Ердоган, виступаючи у західній провінції Маніса у п'ятницю.

Нагадаємо, минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент Туреччини має обговорити повернення смертної кари, незважаючи на позицію ЄС та Ради Європи.

Такі заклики президента Туреччини пролунали після того, як 15 липня 2016-го року в країні сталася спроба державного перевороту.