Хуг: На сході України працює 616 спостерігачів місії ОБСЄ

На сьогодні на сході України працює 616 спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"На сьогодні місія налічує 718 спостерігачів, 616 з яких працюють на сході. Крім того у нас 334 місцевих працівників, а також інші міжнародні працівники у кількості 91 особа, які працюють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні та зміцнити її технічний потенціал, також додати години патрулювання вздовж лінії зіткнення.