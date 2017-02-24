Канцлер Австрії закликав розглянути нові важелі впливу на РФ

Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав переглянути санкції, введені проти Росії, заявивши, що за їх допомогою так і не вдалося домогтися достатнього прогресу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Bloomberg.

Керн вважає, що ЄС, можливо, буде потрібно розглянути нові важелі впливу президента РФ Володимира Путіна, які матимуть більше успіху і будуть менш економічно руйнівними для Європи. У той же час, за його словами, важливо, що Європа залишається єдиною в своїй позиції.

На запитання, чи згодний він на часткове скасування санкцій в обмін на прогрес у Мінському мирному процесі, Керн сказав: "абсолютно".

"Концепція, що ми запровадимо санкції і прийдемо до гарних результатів з Росією не спрацювала. Я думаю нам потрібна інша концепція", - сказав він.

Він зазначив, що економічні наслідки санкцій вдарили по австрійській економіки в період зростання безробіття. "Санкції дійсно згубні для нашої економіки - втрати в Австрії близько 0,3 відсотка ВВП", - сказав він.

"Але ми повинні визнати, що зняття санкцій повинно йти паралельно з впровадженням Мінських угод. Поки немає ніякого прогресу, то я знаю, що буде важко скасувати санкції", - додав Керн.

Нагадаємо, у МЗС Литви заявили, що Литва буде прагнути до збереження всіх санкцій проти Росії, доки вона не піде з окупованих територій України.