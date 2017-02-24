Кім Чен Нама було вбито за допомогою зброї масового знищення

Кім Чен Нам, брат по батьку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, був убитий за допомогою газу VX нервово-паралітичної дії, який ООН занесла до переліку речовин, що вважаються зброєю масового знищення.

Як заявили в п'ятницю, 24 лютого, в поліції Малайзії, залишки високотоксичного газу були виявлені на обличчі та очах Кім Чен Нама, повідомляє агентство AP.

Влада Малайзії вважає, що вбивство Кім Чен Нама, яке було скоєне в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура 13 лютого, було організоване Північною Кореєю. У цій справі проходять 10 підозрюваних, чотирьох з них було затримано упродовж кількох днів після вбивства. Напад на Кім Чен Нама, ймовірно, здійснили дві жінки, згодом він помер дорогою до лікарні. Як повідомили у поліції Малайзії, у однією із затриманих також спостерігалися ознаки дії газу VX.

Газ VX вважається найтоксичнішою з будь-коли штучно синтезованих речовин, які застосовуються в хімічній зброї.