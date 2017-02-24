Мер Львова просить підтримки держави щодо виділення території для сміттєзвалища

Місто й надалі очікує від держави пропозицій на нову ділянку для облаштування полігону, яка би відповідала усім стандартам та мала необхідні дозвільні документи. Про це сказав Львівський міський голова після оприлюднення висновків науково-експертної групи під головуванням академіка Ігоря Юхновського, котра одностайно заявила про непридатність території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Яворівська сірка» для створення полігону твердих побутових відходів і будівництва сміттєпереробного заводу.

За словами Андрія Садового, зараз ідеться не тільки про полігон для міста Львова – також для чотирьох районів Львівської області. Мер укотре наголошує: місто готове облаштувати такий полігон власним коштом.

«Коли останній раз прем’єр-міністр Гройсман був у Львові, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій обладміністрація подала документи щодо тих ділянок, які придатні для розміщення ТПВ, – говорить А. Садовий. – Одна з таких ділянок була кінцево запропонована, щоби розмістити полігон для Львова. Була створена робоча група під керуванням Ігоря Юхновського, яка виснувала, що ця територія не надається для полігону, навіть – для об’єкту ТПВ. Слава Богу, що ми вчасно це зробили, бо заспокоїли людей, дали їм розуміння».

Відтак Львів потребує нової ділянки під полігон. Крім того – не тільки Львів, а й Пустомитівський, Кам’янко-Бузький, Жовківський та Городоцький райони. «Це ті райони Львівської області, які вивозили відходи на полігон у Грибовичах, – нагадує А. Садовий. – Очікуємо, що найближчим часом державні органи влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна такий полігон облаштувати».

«Є підтримка держави – буде полігон. Нема підтримки держави – не буде полігону», – підсумовує міський голова Львова.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.