МЕРТ скасує санкції щодо 15 компаній-імпортерів зрідженого газу

Служба безпеки пропонує Мінекономрозвитку скасувати дію спецсанкції щодо 15 імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів через відсутність доказів щодо заподіяння шкоди державі.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Як зазначається, 23 лютого СБУ повідомило МЕРТ, що первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено.

На підставі цієї інформації СБУ пропонує МЕРТ скасувати дію спеціальної санкції щодо 15 імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх контрагентів, а саме: ПП "НП-Трейдинг", ТОВ "Нафтопродукт-Трейдинг", ТОВ "Віолана-Тек", ТОВ "Сістемс Логістік Менеджмент", ТОВ "Галлон-Груп", ТОВ "СВГ Плюс", ТОВ "Євростандарт Автогаз", ПП "Компанія "Надежда", ПП "Олан", ПП "Род-Ник", "West Trading&Marketing Oil, Corp", "Restimpex System, LLP", "Tarone Trade LLP", "Ameralda Trading Limited", "Danier Holdings LLP".

"Разом з цим слід зазначити, що згідно із частиною 16 статті 37 закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення МЕРТ, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого 2017 року на підставі подань СБУ Мінекономрозвитку застосувало спеціальну санкцію у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких імпортерів паливно-мастильних матеріалів.

За даними СБУ, грошові кошти, перераховані деякими імпортерами паливно-мастильних матеріалів на адресу нерезидентів, зареєстрованих в "офшорних" юрисдикціях, частково використовувались для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Спеціальна санкція мала набрати чинності 18 березня 2016 року.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми.