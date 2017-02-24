На Філіппінах заарештували опонентку президента країни

На Філіппінах у п'ятницю, 24 лютого, заарештували сенаторку Лейлу де Ліма, відому як найзапекліша опонентка президента країни Родріго Дутерте. Арешт було проведено у приміщенні Сенату. Де Ліма звинувачують у тому, що вона, перебуваючи на посаді міністерки юстиції, нібито отримувала гроші від в'язнів філіппінських тюрем в обмін на дозвіл їм і далі здійснювати торгівлю наркотиками на території пенітенціарних закладів.

Де Ліма намагалася уникнути арешту, перебуваючи в приміщенні Сенату, де правоохоронні органи країни, як правило, не проводять затримань. Зрештою, де Ліма здалася поліцейським, які увійшли до Сенату, щоб виконати ордер на арешт.

"Я вірю у Бога, і подолаю усе це. Врешті-решт правда стане відома і я доб'юся справедливості", - заявила вона під час затримання, додавши, що є невинуватою, а усі звинувачення проти неї - надумані, повідомляє агентство dpa.

Речник президента Філіппін раніше заявив, що видача ордеру на арешт опозиціонерки була "важливим кроком у війні проти наркотиків, яку веде адміністрація президента". "Це виконання передвиборчої обіцянки президента Дутерте позбавити суспільство Філіппін від наркотиків, злочинності та корупції", - заявив речник президента країни.

Натомість соратники де Ліма вважають звинувачення проти неї політично вмотивованими та попереджають, що її арештом Дутерте надсилає усім політикам сигнал: він не терпітиме критики та протистояння його політиці.

Президент Дутерте здійснює жорстку політику, спрямовану проти торговців наркотиками та наркозалежних. Критики звинувачують правоохоронні органи у масових позасудових розправах над підозрюваними.

Нагадаємо, на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 6,7 балів на острові Мінданао 10 лютого пізно ввечері.