На Вінниччині військовослужбовці з Рівного будують міст для селян

До квітня цього року військовослужбовці центру дорожнього забезпечення Збройних Сил України з Рівненщини планують завершити будівництво мосту в селі Сутиски, поблизу Вінниці. Селяни такій новині не натішаться. Адже міст – це єдина переправа, яка з’єднує два боки одного села. Упродовж багатьох років місцеві жителі з острахом чекали весни. Під час танення снігу річка виходила з берегів і повністю затоплювала міст. Люди були змушені діставатися з одного берега на інший на човнах. Тепер паводки їх не лякають.

«Раніше це була велика проблема. Щоб у школу, на роботу чи до магазину дістатися, доводилося плисти човнами. Дехто наважувався переходити у брід. Були і потопельники, бо течія така, що може знести людину, – розповідає житель Сутисок Олександр Мусійчук. – Щороку навесні ми «припарковували» на мілині, при березі, три човни – в школу, в садочок і для вирішення нагальних питань. Чергували по черзі: прийшов, перевези мене – перевіз, привези мене – привіз».

Сільський голова Сутисок Леонід Дідух розповідає, що шукали підтримки в різних інстанціях. Сили терпіти паводки – вже не було. Гроші на новий міст випросили у держави, а для будівництва запросили військових.

«Ціна питання два мільйони вісімдесят тисяч гривень. Більшу частину грошей нам виділили з державного бюджету, решту – взяли із сільської казни, бо ситуація вимагала термінового врегулювання, – пояснює Леонід Дідух. – Цьому мосту вже понад 60 років. Навесні, коли рівень води в Південному Бузі піднімається на кілька метрів, люди залишаються відрізані від світу. Переправу топило, тижнями не їздила швидка допомога і не завозили харчі в магазин... Нова переправа обіцяє бути надійною, майже на 2 метри вищою, матиме понад 5 метрів ширини, дві пішохідні доріжки та проїжджу частину, яка витримуватиме вантажівки».

Військовослужбовець дорожньо-мостового батальйону Олексій Прокопчук додає, що вантажопідйомність нового моста розрахована на 60 тонн. Він включає в себе 3 мости: низьководний – дерев’яний, автомобільно-дорожній розкладний та тяжкий механізований міст. Усі вони складатимуться в один. Через це новий міст буде міцним та практичним. І прослужить не лише нинішнім жителям Сутисок, але й їхнім дітям, онукам та навіть правнукам.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина