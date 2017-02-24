Нацакадемія державного управління при Президентові презентувала новий підручник "Парламентаризм"

У лютому 2017 року кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України презентувала новий підручник “Парламентаризм”, розроблений авторським колективом під керівництвом В. Гошовської, завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, доктора політичних наук, професора, народного депутата України кількох скликань, Заслуженого працівника освіти України, засновника вітчизняної Школи парламентаризму та президента ГО “Академія парламентаризму”, повідомляє офіційний сайт Нацакадемії.

За оцінкою професора В. Гошовської, пропоноване видання є актуальним навчально-методичним матеріалом для розвитку вітчизняної системи парламентаризму та демократії, оскільки цілісно відображає феномен парламентаризму як невід’ємної складової державного управління. У підручнику вдало представлено основні концепції та теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави в історичній та міжнародній ретроспективі; основні етапи зародження й еволюції парламентаризму у світі; сутність та особливості виборчого процесу, діяльності Верховної Ради України та народного депутата як представника політико-управлінської та парламентської еліти української нації; глобальні проблеми парламентаризму та демократії в світі й Україні.

За словами авторів, у цьому контексті, надзвичайної актуальності та пріоритетності набуває реалізація кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту своєї місії шляхом надання якісних освітніх послуг щодо комплексної професійної та особистісної підготовки, підвищення кваліфікації та самовдосконалення магістрів-професіоналів як представників проукраїнської політико-адміністративної еліти, готових і здатних відігравати активну участь у державотворчих процесах.