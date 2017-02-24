ООН відправило на окуповані території Донбасу 280 тонн продовольства

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відправило на окуповані території Донбасу 280 тонн продовольства.
Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.
Всього через пункт пропуску "Новотроїцьке" прослідували 23 вантажних автомобіля.
"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування загальною вагою понад 280 тонн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд Італії виділив 1 млн євро для підтримки постраждалих від конфлікту на Донбасі українців.
Джерело: День