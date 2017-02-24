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ООН відправило на окуповані території Донбасу 280 тонн продовольства

24 лютого, 2017 - 10:07

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відправило на окуповані території Донбасу 280 тонн продовольства.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

Всього через пункт пропуску "Новотроїцьке" прослідували 23 вантажних автомобіля.

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування загальною вагою понад 280 тонн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Італії виділив 1 млн євро для підтримки постраждалих від конфлікту на Донбасі українців.

Джерело: День
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