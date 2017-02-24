Під Авдіївкою загострилася ситуація, місто обстрілюють з великих калібрів

Під Авдіївкою Донецької області загострилася ситуація, бойовики відновили обстріли з важкого озброєння.

Про це у ефірі 112.ua заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін, передає Еспресо.TV.

"Секунд 40 тому був крайній прильот. Можливо, що це стріляють танки або самохідні артилерійські установки. Ймовірно, що попадають по нашим позиціям у Авдіївській промзоні. Вибухи чути у різних районах міста Авдіївка. Сильна вибухова хвиля, тому здається, що вибухи поряд. Б'ють з великих калібрів", - сказав Матюхін.

За його словами, обстріли зараз відбуваються не по житлових кварталах міста.

Також про сильні обстріли під Авдіївкою повідомляють журналісти з посиланням на місцевих жителів.