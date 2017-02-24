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Почесним громадянином Волновахи став колишній луцький міський голова Микола Романюк

24 лютого, 2017 - 16:09

Микола Романюк помер 3 лютого цього року,  і делегація з Волновахи, що на Донеччині, була на його похоронах. А 17 лютого рішенням сесії Волноваської міської ради Романюку присвоїли звання почесного громадянина цього міста, у Луцьку ж з’явилися біг-борди зі словами вдячності йому за добрі справи, які поєднали міста на заході  і сході України. Сьогодні, перебуваючи у Луцьку, колишній волноваський міський голова Сергій Демченко  повідомив про присвоєння звання почесного громадянина Миколі Романюку, делегація з цього міста нині  перебуває на Волині з нагоди другої річниці підписання меморандуму про співпрацю між Луцьком  і Волновахою.

Якби не ідея Миколи  Романюка поєднати Луцьк і Волноваху партнерськими стосунками, донецьке місто залишилося б для волинян лише печальною сторінкою неоголошеної війни на сході. Бо саме біля селища Благодатне, що під Волновахою, у травні 2014 року терористи розстріляли блокпост 51 бригади, яка базувалася на  Волині, у ній було багато лучан. Тоді Луцьк  хоронив чотирьох розстріляних солдатів, вихідців  з міста, і серед великої кількості траурних  вінків був один, що впадав в очі: «Від жителів  Волновахи». Чимало простих волновасців рятували волинських солдатів після бойні на блокпосту,  доставляючи їх своїми машинами у лікарні.

За два роки співпраці  Луцьк надав Волновасі чимало допомоги у вигляді медичної апаратури, ліків, продуктів, техніки для комунального господарства, здійснювалися культурні проекти, сотні вже дітей з Волновахи приїжджають на канікули у Луцьк, відпочивають у таборі «Ровесник». А сам Микола Романюк не один раз бував  з Волновасі. Та, як відзначає Сергій Демченко, головне для наших міст – не матеріальна допомога, а прагнення  довести, що Україна – єдина країна, що спільна мета мешканців двох міст -  жити в одній країні.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
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