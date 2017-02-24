Помер "кіборг", який вивішував прапор над терміналом ДАПу

Десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко, з позивним "Кока", помер внаслідок поранення у голову, отриманого під Авдіївкою 21 лютого.

Про це повідомили його побратими і радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова дві доби боролися за його життя, але боєць не вийшов із ком.

25-річний військовослужбовець отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання на позиціях в районі населеного пункту Водяне Донецької області 21 лютого 2017 року.

Участь у першому бою Гуцаленко взяв 3 липня 2014 року, поблизу Красного Лиману (з 2016-го року це місто називається Лиман).

Гуцаленко двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. Він був одним із тих українських бійців, які вивісили прапор над новим терміналом летовища, зазначає "Радіо Свобода".